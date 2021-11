Werewolf by Night: Gael Garcia Bernal star dello speciale Marvel

Sarà l'attore Gael Garcia Bernal il protagonista dello speciale Werewolf by Night che verrà realizzato da Marvel per Disney+.

Le riprese del progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 in vista del debutto in streaming in autunno.

Marvel Studios ha scelto l'attore messicano Gael García Bernal per lo show dedicato alla storia di un licantropo che verrà realizzato per la piattaforma di streaming. I dettagli riguardanti Werewolf by Night non sono stati svelati e non è chiaro quale dei personaggi interpreterà la star di Mozart in the Jungle.

La prima versione della creatura della notte ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 1972, si chiamava Jack Russell ed era stata creata da Gerry Conway e Mike Ploog, ispirandosi ai concept art di Stan Lee Roy Thomas. Russell è un discendente di alcuni umani modificati con poteri mistici chiamati Lycanthroipes, in grado poi di trasformarsi a proprio piacimento senza dover aspettare la luna piena e mantenendo le proprie capacità mentali. Jack è inoltre apparso in Moon Knight, fumetto che diventerà una serie tv con star Oscar Isaac.

La seconda versione del personaggio è Jake Gomez ed è stata creata da Benjamin Jackendoff e Scott Eaton. Il giovane è membro di una tribù di nativi americani la cui famiglia è stata maledetta e si ritrova a scontrarsi con un'azienda farmaceutica che sfrutta la sua comunità.

Bisognerà quindi attendere per scoprire quale approccio al personaggio e alla storia verrà scelto per il nuovo progetto Marvel.