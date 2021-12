Blade: Mahershala Ali parla del cameo in Eternals "Odio il suono della mia voce"

Blade arriverà con la Fase 5 dell'MCU, con Mahershala Ali che ha già fatto il suo debutto in un cameo in Eternals, performance che ha recentemente commentato con scarsa soddisfazione.

Mahershala Ali è pronto a vestire i panni di Blade in un prossimo film Marvel, attende con ansia questa possibilità ma ha già avuto modo di sperimentare per poco quest'esperienza nella scena post-credit di Eternals, dove ha un cameo vocale, ma ha ammesso di non riuscire ad ascoltarsi.

Mahershalalhashbaz Ali in una scena di The 4400

Durante una recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, a Mahershala Ali è stato chiesto come sia stata finora la sua esperienza con il mondo del Marvel Cinematic Universe nei panni di Blade. L'attore ha ricordato il cameo in Eternals, dicendo che di solito fa fatica a sentirsi e rivedersi la prima volta che interpreta un personaggio:

"Ci perdi un sacco di sonno. Ho perso molto sonno partecipando a Eternals. Per il 100% del tempo, ogni volta che vado per la prima volta su un set, lo odio. Odio come parlo, la mia voce. Non credo molto in me. Quindi, cerco di sentirmi a mio agio con il personaggio, quindi dover parlare ancor prima di interpretarlo è stato impegnativo, ma ne sono grato".

L'attore, che tornerà nei panni di Blade nella Fase 5 dell'MCU, ha descritto il suo approccio a tale responsabilità spiegando: "La mia eccitazione per qualsiasi ruolo è simile, onestamente, perché sento che la responsabilità è sempre la stessa. Ma non sono mai entrato in un ruolo in cui l'attesa era così grande. Dove le persone erano già così familiari con il personaggio e hanno le proprie opinioni, visto che lo conoscono così bene. Quindi sembra diverso. C'è chiaramente un ulteriore livello di pressione, che abbraccerò".

Vi ricordiamo che Blade è stato creato dallo scrittore Marv Wolfman e dall'artista Gene Colan, come personaggio secondario nel fumetto The Tomb of Dracula numero 10 nel luglio del 1973. Grazie alla New Line Cinema, il personaggio ha già fatto il debutto sul grande schermo, con Wesley Snipes nel ruolo da protagonista.