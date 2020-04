Black Widow: il film racconterà la vita di Natasha Romanoff tra un film Marvel e l'altro

Il tanto atteso Black Widow, cinecomic stand-alone dedicato a Natasha Romanoff, intepretata da Scarlett Johansson, racconterà tutto quello che la protagonista ha fatto nell'arco temporale che andava da un film Marvel all'altro.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Nell'ultimo numero di Total Film, il capo della Marvel Kevin Feige ha offerto alcuni nuovi spunti su ciò che i fan possono aspettarsi da Black Widow, la cui uscita è stata rimandata a novembre 2020: "La storia di Natasha è stata soltanto accennata negli altri film. Ci siamo relazionati ad essa in un modo completamente inaspettato. Natasha ha sempre fatto tanto, anche quando non l'abbiamo vista negli altri film del MCU, e molte di queste cose lasceranno davvero sorpreso il pubblico."

Sembra, quindi, che tutti i fan Marvel potranno saperne di più sulle avventure non vendicative di Natasha Romanoff, anche di quelle che si sono svolte tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Prima d'ora, i film non hanno mai esplorato ciò che Natasha ha fatto da sola, portando a molte domande senza risposta. Sembra probabile che gran parte del tempo di Natasha sia stato impiegato per smantellare la Red Room che l'ha addestrata e che il lavoro sarebbe durato anni.

Black Widow sarà diretto da Cate Shortland con una sceneggiatura scritta da Ned Benson. Insieme a Scarlett Johansson nel film ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh e Rachel Weisz. Nell'attesa ecco l'analisi del final trailer di Black Widow per saperne di più.