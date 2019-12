Black Widow: il trailer ha una sorprendente connessione con Avengers: Infinity War

Il trailer di Black Widow ha una sorprendente connessione con Avengers: Infinity War, confermando la sottile rete di intrecci che unisce il Marvel Cinematic Universe.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Black Widow rivelerà cosa sia accaduto al personaggio di Scarlett Johansson nell'arco di tempo compreso tra gli eventi di Captain America: Civil War e la sua ricomparsa in Avengers: Infinity War. Il film getterà luce, inoltre, sul passato di Natasha Romanoff e sul suo addestramento nella Red Room per diventare un'assassina letale al servizio del KGB, ma il trailer contiene una sottile connessione proprio con il costume di Vedova Nera in Avengers: Infinity War.

Nel trailer di Black Widow facciamo la conoscenza di Yelena Belova (Florence Pugh), un'altra Vedova nera che ricompare nella vita di Natasha come un tornado. Il costume indossato da Yelena ricorda molto da vicino l'uniforme tattica indossata da Natasha in Avengers: Infinity War. E' perciò possibile che le vicende di Black Widow siano direttamente connesse al film dei fratelli Russo, scelta che non ci stupirebbe.

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Nel primo trailer vediamo Natasha intenta a parlare con Thaddeus Ross (un William Hurt ringiovanito digitalmente), ma non ci vengono date ulteriori informazioni riguardo agli eventi perciò non ci resta che attendere conferma dall'uscita del film.