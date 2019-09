Iron Man: il finale alternativo introduce gli X-Men nell'MCU!

Il finale alternativo di Iron Man, rimasto finora inedito, introduce gli X-Men nell'MCU.

La sorprendente scena post-credits, svelata dal capo di Marvel Kevin Feige ai Saturn Awards, anticipava la presenza degli X-Men nell'MCU, come scopriamo undici anni e ventidue film dopo. La sequenza svelata da Feige vede Nick Fury coinvolto in un dialogo con Tony Stark. "Mr. Stark, lei è diventato parte di un universo più grande. Solo che ancora non lo sa" esclama Nick Fury nella scena. "Sono qui per parlarle del progetto Avenger."

Non solo Nick Fury introduce gli Avengers a Tony Stark, ma fa cenno all'esistenza degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

This newly-released 'never-before-seen' deleted alternate scene from 2008's #IronMan reveals Nick Fury mentioning "radioactive bug bites" and "mutants" in his Avengers Initiative dialogue!



Nella scena alternativa, Nick Fury pronuncia le seguenti parole: "Come se gli incidenti con i raggi gamma, i morsi di ragni radioattivi e i mutanti assortiti non fossero abbastanza. Devo avere a che fare con un bambino viziato che non riesce a integrarsi con gli altri e vuole tutti i giocattoli per sé". Chiari i riferimenti a Hulk, Spider-Man e agli X-Men, i "mutanti assortiti" a cui Nick Fury allude.

Avengers: Endgame, Iron Man ha un primo monumento ed è in Italia!

L'incredibile Hulk è stato il film che ha seguito immediatamente Iron Man nel 2008, Spider-Man è stato introdotto nell'MCU nel 2016 in Captain America: Civil War. Manca solo l'arrivo degli X-Men a completare la profezia di Nick Fury, ma dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney non dovrebbe più mancare molto tempo.