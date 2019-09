Black Widow: le scene con Tony Stark saranno riciclate da Captain America: Civil War?

Le scene in cui Tony Stark comparirà in Black Widow saranno riciclate da Captain America: Civil War?

Le scene di Black Widow che vedranno la presenza di Tony Stark potrebbero essere riciclate dai materiali tagliati da Captain America: Civil War.

La notizia del ritorno di Robert Downey Jr. per l'ultima volta nei panni di Tony Stark ha entusiasmato i fan, ma dopotutto il divo potrebbe non aver bisogno di recarsi fisicamente sul set di Black Widow per far parte del film.

Prima dell'uscita di Captain America: Civil War, Marvel aveva mostrato al San Diego Comic-Con e al D23 alcune sequenze poi eliminate nel montaggio definitivo del film. Alcune di queste sequenze includevano un confronto tra Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Tony Stark, perciò i Marvel Studios potrebbero recuperare il materiale tagliato per inserirlo in Black Widow.

Questa non sarebbe la prima volta che Marvel ricicla materiale precedente per i suoi blockbuster. La tattica è stata applicata in Avengers: Endgame, basato sui viaggi nel tempo. Alcune scene tagliate da Thor: The Dark World sono servite a far ricomparire Natalie Portman e la sua Jane Foster, anche se l'attrice non è mai intervenuta sul set di Avengers: Endgame.

Marvel potrebbe dunque ripetere l'esperimento con Black Widow che, come sappiamo, sarà ambientato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Black Widow arriverà nei cinema il 1 maggio 2020.