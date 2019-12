Black Widow: una scena del trailer potrebbe nascondere un'anticipazione incredibile!

Il trailer di Black Widow potrebbe aver svelato il destino di un personaggio, uno dei più cari a Nathasha Romanoff. Il dettaglio contenuto nel trailer potrebbe dunque spiegare i motivi del comportamento che Nat avrebbe avuto in uno dei momenti più drammatici di Avengers: Endgame. L'ipotesi è stata formulata da alcuni fan che hanno analizzato in modo certosino ogni frame e ogni particolare del trailer.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Qui trovate il nostro commento al trailer di Black Widow, rilasciato qualche giorno fa, il quale ci ha permesso di incontrare per la prima volta alcuni personaggi fondamentali che affiancano la nostra supereroina prima del suo ingresso negli Avengers: Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Melina (Rachel Weisz) che verosimilmente è stata la prima Vedova Nera. In una scena, in particolarem sono seduti tutti quanti ad un tavolo, forse poco prima di affrontare Taskmaster, e si può notare come Yelena abbia una giacca del tutto simile a quella indossata poi da Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in Avengers: Endgame quando insieme a Occhio di Falco viaggiano indietro nel tempo per andare a recuperare la Gemma dell'Anima su Vormir. Come ormai sapete, sul pianeta Black Widow si sacrificherà per permettere a Occhio di Falco di poter prendere la Gemma. Un estremo sacrificio che molti avevano letto come un modo per riaffermare il forte legame di amicizia e lealtà fra i due.

Analizzando con attenzione questa sequenza di Black Widow, molti hanno pensato che questo suo gesto nasconda molto di più. L'aver indossato la stessa giacca di Yelena e l'aver anche cambiato colore dei capelli, passando da rosso a biondo, sembra una scelta fatta per omaggiare questa "sorella" caduta in azione. In questo modo la scelta di Nat di morire su Vormir sarebbe un suo estremo sacrificio fatto per salvare una famiglia dopo essere stata incapace di proteggerne un'altra, quella che aveva in Russia poco prima di entrare nello S.H.I.E.L.D.

L'uscita di Black Widow al cinema è fissata per il 1 maggio 2020. Solo allora avremo la conferma se la teoria dei fan si sarà rivelata corretta.