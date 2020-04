Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh pronte all'azione nelle nuove foto

Due nuove foto di Black Widow mostrano Scarlett Johansson e Florence Pugh pronte all'azione. Nessuna data di uscita, al momento, per il cinecomic la cui release è slittata, ma ci pensa il marketing ad alimentare l'hyper per il film standalone dedicato a Vedova Nera.

Black Widow racconterà la storia di Natasha Romanoff colmando i vuoti tra i film Marvel e introdurrà la famiglia russa di Vedova Nera, personaggi appartenuti a un'epoca precedente al suo ingresso negli Avengers.

Nel frattempo, Marvel ha diffuso due nuove foto di scena. Nella prima vediamo Natasha dietro a una parete che sembra osservare le azioni di altre agenti della Red Room Academy, armate e vestite con tute tattiche. Natasha appare, invece, in abiti civili. Il final trailer di Black Widow ha svelato come le agenti della Red Room siano controllate dal villain Taskmaster, che le ha manipolate dando loro piena coscienza, ma rendendole incapaci di fare scelte in libertà.

Black widow: Scarlett Johansson in una scena ad alta tensione

La seconda foto mostra la sorella surrogata di Natasha Romanoff, l'agente della Red Room Yelena Belova (Florence Pugh) che in qualche modo è riuscita a fuggire e si riunisce a Nat e agli altri due membri del nucleo russo, Alexei Shostakov, alias Red Guardian (David Harbour) e Melina Vostokoff (Rachel Weisz). Insieme, il gruppo proverà a sconfiggere Taskmaster, nemico pericolosissimo visto che in grado di imitare lo stile di combattimento degli altri Avengers, come Black Panther, Captain America e Spider-Man.