Avengers: Endgame, Thanos ha ucciso la famiglia russa di Black Widow nello schiocco di dita?

Una nuova teoria legata ad Avengers: Endgame darebbe un peso ulteriore al destino di Natasha Romanoff, alias Black Widow, suggerendo che Thanos potrebbe aver ucciso la famiglia russa di Natasha, di cui faremo la conoscenza nella pellicola standalone, con lo schiocco di dita di Thanos.

È quello che dice il corrispondente hollywoodiano dell'Hindustan Times, citando un'ipotesi che si ricollega anche alla prossima uscita del film dedicato alle gesta di Natasha nel passato. Stando a questa teoria, i tre alleati di Natasha che vedremo nel nuovo film, tre persone che lei considera la propria famiglia, sarebbero tra le vittime di Thanos nel corso della Decimazione. Il sacrificio di Natasha su Vormir per ottenere la Gemma dell'Anima avrebbe quindi portato non solo alla sua redenzione finale, ma anche al ritorno delle persone a cui teneva di più al di fuori degli Avengers.

Questa non è la prima teoria che circola sul legame tra Avengers: Endgame e Black Widow: dopo l'uscita del final trailer di quest'ultimo, alcuni fan hanno analizzato un'inquadratura particolare e ipotizzato che non fosse Natasha (Scarlett Johansson) quella che si è sacrificata su Vormir, bensì la sorella Yelena Belova (Florence Pugh), operata per assomigliarle fisicamente.

Una teoria intrigante ma poco plausibile, dato che serve un legame emotivo genuino tra le due persone coinvolte nel sacrificio per la Gemma dell'Anima, e Yelena non conosceva Hawkeye. Inoltre, il film stesso ci ricorda, tramite le parole di Bruce Banner, che Natasha è veramente morta, e le Gemme dell'Infinito non possono riportarla in vita (lo stesso vale per Tony Stark, che dovrebbe apparire nel prossimo film tramite materiale scartato di Captain America: Civil War). In ogni caso, il ritorno postumo di Natasha promette di approfondire aspetti della sua vita che potrebbero avere ramificazioni per il resto della Fase Quattro, il cui avvio è attualmente in standby.

Black Widow sarebbe dovuto uscire a fine aprile, ma l'uscita è slittata a data da destinarsi, lasciando al momento in sospeso il destino dell'MCU.