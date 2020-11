Black Widow, Scarlett Johansson conferma: “Saprete cos’è successo a Budapest”

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Scarlett Johansson ha confermato che nel film Black Widow si scoprirà cosa accadde durante la missione a Budapest, evento a cui Natasha Romanoff e Clint Barton alludono durante la battaglia contro i Chitauri nel primo film Marvel degli Avengers.

Stando a Screen Rant, l'attrice ha svelato questo dettaglio nel libro Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book. Questo il commento della protagonista: "Eravamo tutti d'accordo sul dover scoprire cosa accadde a Budapest. Era iniziato come semplice battuta, che Joss Whedon inserì nel primo film degli Avengers come divertente battibecco tra Hawkeye e Black Widow. Erano Clint e Natasha che parlavano del loro vissuto comune, ed era un Easter Egg carino su cui i fan potessero formulare ipotesi. Pensavamo che se non tornassimo lì per spiegare cosa fosse successo, la gente sarebbe rimasta insoddisfatta." L'attrice ha poi aggiunto che il film in sé non parla della missione di Budapest (d'altronde non si sa nemmeno se Hawkeye sarà presente nel lungometraggio), ma questa ha contribuito ai sensi di colpa di Natasha.

Black Widow, analisi del final trailer: un nemico formidabile e un passato doloroso

Black Widow: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh in una scena

Black Widow è il primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ed era inizialmente previsto che uscisse nelle sale americane all'inizio di maggio di quest'anno, salvo poi slittare di un anno intero (con tentativo di data intermedia a novembre) per cause di forza maggiore.

Il primo assaggio della Fase si avrà a dicembre su Disney+ con la miniserie WandaVision, che affronterà lo stato mentale di Wanda Maximoff dopo la morte di Visione, ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War. Il film sulle avventure in solitario di Natasha Romanoff sarà invece ambientato subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War, quando l'ex-spia russa era ricercata per essersi schierata con Steve Rogers sulla questione degli Accordi di Sokovia. Sarà presente anche William Hurt nei panni del Generale Ross, e si parla di un cameo - a quanto pare tramite materiale scartato dal film del 2016 - di Tony Stark.