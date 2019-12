Black Widow, Scarlett Johansson: "Chris Evans mi ha avvisata dell'uscita del trailer, non sapevo nulla!"

Black Widow ha finalmente un trailer e Scarlett Johansson ha rivelato che è stata informata da Chris Evans perché non aveva alcuna idea che sarebbero apparse online le prime sequenze del cinecomic di cui è assoluta protagonista.

Il film dedicato a Vedova Nera arriverà nei cinema americani a maggio e la star ha raccontato: "Nessuno mi aveva detto che avrebbe debuttato il trailer".

Scarlett Johansson ha aggiunto: "In realtà mi sono svegliata e avevo ricevuto un messaggio di Chris Evans in cui diceva 'Il trailer sembra fantastico'. Non ho idea di cosa stesse facendo in piedi alle 5 di mattina, ma quella è una storia totalmente diversa". L'interprete di Natasha in Black Widow, che racconterà degli eventi avvenuti nel periodo compreso tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ha concluso: "Ero inoltre entusiasta come tutti gli altri. Non avevo nemmeno idea che sarebbe uscito. Non me lo avevano detto. Non so, non condividono con me nessuna notizia".

Ecco il video con le dichiarazioni della star:

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata nelle sale americane per il 1 maggio 2020.

