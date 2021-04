Black Widow, Scarlett Johansson anticipa l'uscita del film Marvel (VIDEO)

A un anno da quella che doveva l'uscita originale di Black Widow al cinema, i Marvel Studios chiedono aiuto a Scarlett Johansson per ricordarci che manca davvero poco al momento in cui rivedremo finalmente Natasha Romanoff sullo schermo.

In un video realizzato in onore del National Superhero Day, l'interprete di Black Widow ci chiede: "Quanto sapete davvero sull'elusiva Natasha Romanoff?" per poi ripercorrere i momenti salienti del percorso da eroina che l'abbiamo vista intraprendere, pellicola dopo pellicola, in questa decade targata MCU.

"Quando è arrivato il momento di riunire gli Avengers, a chi è che si è rivolto lo S.H.I.E.L.D.? L'ex-assassina del KGB, agente dello S.H.I.E.L.D. e membro degli Avenger, ha combattuto nella Battaglia di New York, si è scontrata con il Soldato d'Inverno, ha difeso il mondo contro Ultron, ha firmato gli Accordi di Sokovia, ha fatto i conti con le conseguenze dell'iniziativa, e ha respinto le forze di Thanos. Quando tutto sembrava perduto, lei ha tenuto insieme il team" continua infatti Johansson.

"Ma quanto la conoscete davvero? È il momento di scoprire la sua storia. Era ciò che stavate aspettando" conclude, lasciando spazio a una serie di scene tratte dal film diretto da Cate Shortland.

Black Widow approderà a luglio sul grande e piccolo schermo (sulla piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile mediante Accesso VIP).