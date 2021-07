Black Widow: Scalett Johansson temeva l'uscita su Disney+ anche prima di Avengers: Endgame

Scarlett Johansson era preoccupata che Black Widow sarebbe stato distribuito in streaming su Disney+ perfino prima dell'uscita di Avengers: Endgame. Il film sulle origini di Natasha Romanoff in un primo tempo sarebbe dovuto uscire a maggio 2020, ma l'emergenza sanitaria ha sconvolto i piani dei Marvel Studios facendo optare la compagnia per un'uscita ibrida cinema/streaming in contemporanea.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

La mossa si è rivelata vantaggiosa per Disney. Black Widow ha battuto i record al botteghino dell'era pandemica nel weekend di apertura, incassando 80 milioni di dollari a livello nazionale e altri 60 milioni a livello globale dalle vendite su Disney+, contribuendo così a un incasso iniziale di 215 milioni. Tuttavia, poco dopo l'associazione dei proprietari dei cinema americani ha indicato la distribuzione su Disney+ come causa del crollo negli incassi nel secondo fine settimana. Adesso la protagonista Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per l'uscita in streaming..

Nel dare la notizia della mossa legale della Johansson, il Wall Street Journal sostiene che, già nel 20219, l'attrice era preoccupata della possibilità che Black Widow potesse essere distribuito in streaming su Disney+. I suoi portavoce discussero la questione con Disney in modo da garantire al film un'uscita tradizionale nei cinema- Almeno, questo era il piano prima che l'emergenza sanitaria scombussolasse l'industria. Il problema principale della causa legale è che Disney non ha mai rinegoziato il contratto di Scarlett Johansson, che includeva bonus al botteghino.

Black Widow: 5 cose che potreste non aver notato

Curioso che l'attrice temesse un'eventuale uscita in streaming anche prima della pandemia. L'unica spiegazione possibile è che già all'epoca Disney pensava di usare Black Widow come jolly per fare concorrenza alla crescita di Netflix offrendo ai nuovi abbonati di Disney+ la visione domestica di un potenziale blockbuster Marvel. Se la scelta di Disney di offrire il film su Disney+ Vip Access i contemporanea alle sale abbia danneggiato l'attrice lo stabilità la legge.