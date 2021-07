Black Widow: Scarlett Johansson fa causa alla Disney per la distribuzione in streaming

Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney sostenendo che la distribuzione in streaming di Black Widow in contemporanea all'uscita nelle sale abbia violato i termini previsti dal suo contratto.

I legali dell'attrice hanno presentato le loro accuse sostenendo che sia necessario onorare i termini degli accordi che erano stati presi.

L'avvocato di Scarlett Johansson, John Berlinski, ha dichiarato in un comunicato: "Non è un segreto che la Disney stia distribuendo film come Black Widow direttamente su Disney+ per aumentare il numero di abbonati e migliorare il prezzo delle azioni della società, e stia usando il Covid-19 come pretesto per farlo".

Il legale ha sottolineato: "Ignorare i contratti degli artisti responsabili per il successo dei suoi film a favore di questa strategia miope va contro i loro diritti e non vediamo l'ora di dimostrarlo in tribunale. Questo non sarà sicuramente l'ultimo caso in cui i talenti di Hollywood si scontreranno con Disney per renderlo chiaro, a prescindere da quello che sostiene la società, ed è un obbligo legale per onorare i suoi contratti".

Per ora Disney non ha risposto alle accuse rivolte dalla star di Black Widow.

Il film ha come protagonista Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), affiancata dall'attrice Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina.

Dopo Black Widow il personaggio di Yelena dovrebbe essere al centro dei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe.