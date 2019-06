Black Widow "conterrà importanti rivelazioni sull'MCU" svela Kevin Feige

Black Widow conterrà importanti rivelazioni sull'MCU, ad anticipare la bomba è lo stesso Kevin Feige. Finora i fan si sono chiesti quali sorprese ci riserva un prequel che uscirà poco dopo Avengers: Endgame, in cui abbiamo visto morire Vedova Nera. Il film, a quanto pare, non solo racconterà la storia delle origini di Vedova Nera, ma rivelerà segreti fondamentali per l'intero Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Kevin Feige rassicura i fan preoccupati: "C'è un metodo nella follia. C'è sempre stato un metodo e fare le cose in modo inaspettato è qualcosa che ci diverte molto. Ci sono modi per fare i prequel che ci forniscono meno indicazioni o rispondono a domande che non sono state fatte, e poi ci sono i modi di fare i prequel in cui impari cose che prima non sapevi."

Sappiamo che Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, ha un passato di assassina letale, addestrata fin da ragazzina nella temibile Red Room russa dove è stata sottoposta a indicibile torture per diventare una super spia. Per il resto, il suo passato è avvolto nel mistero. In The Avengers, Natasha allude a rimpianti per il suo passato di cui dovremo saperne di più dopo la visione di Black Widow, che presumibilmente ci illuminerà anche sul suo ingresso nello S.H.I.E.L.D.

Parlando del film, Kevin Feige aggiunge: "Guardo a Better Call Saul come a un meraviglioso esempio di prequel che è quasi indipendente dall'originale, si può fruire come separato da Breaking Bad perchè ci informa di così tanti aspetti, ci fornisce tantissimi dettagli che prima non conoscevamo. il tempo ci dirà la strada che avremo intrapreso per Black Widow."

Al momento sono in corso in varie regioni europee le riprese di Black Widow. Le prime foto dal set di Black Widow in Norvegia, Inghilterra e Ungheria, sono circolate in rete diffondendo i primi indizi sul film in lavorazione. Black Widow arriverà al cinema nel corso del 2020.

