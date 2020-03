Black Widow: il film con Scarlett Johansson uscirà direttamente in streaming?

Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe potrebbe non passare dalla cinema ed essere distribuito in steaming su Disney+, secondo indiscrezioni non confermate.

Black Widow potrebbe bypassare l'uscita nelle sale e uscire direttamente in streaming? In questo periodo l'industria cinemagrafica si è trovata a far fronte all'interruzione di alcune produzioni già in corso e lo slittamento della data d'uscita di film attesi come No Time To Die e Wonder Woman 1984. Ma per il film Marvel potrebbe andare diversamente - almeno secondo indiscrezioni non ufficiali.

In funzione del programma di uscite piuttosto fitto del Marvel Cinematic Universe, uno slittamento della release di Black Widow potrebbe comportare diversi problemi. Ecco perché Disney starebbe riflettendo sulla possibilità di rendere disponibile Black Widow in streaming.

Al momento, ripetiamo, non ci sono conferme ufficiali ma sembra che Disney stia discutendo seriamente l'eventualità di avallare quest'ipotesi, come dichiarato su Twitter dall'autrice Grace Randolph. L'uscita ufficiale di Black Widow era fissata al 1° maggio ma la situazione attuale potrebbe spingere la major a optare per una soluzione differente.

Black Widow- diretto da Cate Shortland - racconta le gesta del personaggio interpretato da Scarlett Johansson all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nel cast anche Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz nel ruolo di Melina Vostokoff.