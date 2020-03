Black Widow, perché David Harbour pensa che Red Guardian sia il personaggio migliore del MCU

In Black Widow, David Harbour interpreta Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian a.k.a. il miglior personaggio di tutto il Marvel Cinematic Universe. Almeno secondo lui.

L'attore di Stranger Things, parlando con Entertainment Weekly! del film in cui recita al fianco di Scarlett Johansson, ha raccontato che quello che in teoria sarebbe una sorta di Captain America russo è per lui uno dei migliori personaggi in circolazione.

"Probabilmente sarò di parte, ma credo che sia il miglior personaggio in tutto il Marvel Cinematic Universe. Voglio dire, è un narcisista, quindi è davvero appropriato che lo interpreti e che pensi una cosa del genere. Ma ha così tante sfumature e così tanti strati come personaggi. Da una parte, è il classico supereroe che spacca, ma quando lo conosci bene, ti accorgi che ha questo bisogno di piacere, e di essere visto come un tipo divertente, uno davvero importante... E non lo è".

Finora però, tra promo e trailer vari, Red Guardian sembra essere un personaggio abbastanza di rilievo, soprattutto dal punto di vista del comic relief. Ovviamente, non abbiamo visto ancora nulla, e i Marvel Studios sono dei professionisti nel dare un'idea generale di cosa ci si possa aspettare senza rivelare praticamente nulla, quindi staremo a vedere. Ma siamo certi che Harbour avrà il suo spazio e la sua rilevanza.

L'uscita nelle sale di Black Widow - Coronavirus permettendo - è prevista per fine aprile (primo maggio in America).