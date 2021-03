Black Widow: Kevin Feige spiega perché i nuovi film Marvel non usciranno su Disney+

Kevin Feige spiega il motivo per cui si impegnerà a distribuire Black Widow e i nuovi film Marvel nei cinema cercando di evitare l'uscita in streaming su Disney+.

Nonostante i rumor dovuti alla crisi sanitaria, Marvel e Disney hanno confermato l'intenzione di far uscire Black Widow e i futuri film dell'MCU nei cinema. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato la ragione di tale strategia di distribuzione.

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Kevin Feige è felice e orgoglioso del successo di WandaVision, prima serie dell'MCU ad aver inaugurato la Fase 4 su Disney+, ma questo non significa che i film in attesa di uscita seguiranno la stessa sorte. In una nuova intervista a Movieweb, Feige ha messo in chiaro che l'esperienza della visione cinematografica è parte integrante del successo dei cinecomic Marvel e lui ha intenzione di preservarla il più a lungo possibile:

"Dopo aver assistito alle anteprime di 23 film in cinema strapieni e aver toccato con mano la reazione del pubblico, sai che questo è ciò che ci guida a livello creativo. Questo ha guidato le nostre mosse fino al culmine di Avengers: Endgame. Non c'è niente di meglio e non vogliamo perdere tutto questo. Spero di non dovervi rinunciare. Se non ci sarà più nessun altro modo di far vedere un film, allora ne riparleremo, ma sono incoraggiato dai cinema che resistono. Inoltre, sto guardando quello che accade nei paesi oltreoceano dove l'emergenza è sotto controllo. Indovinate? La natura umana ci porta a voler stare insieme e a vivere un'esperienza comune. il cinema sta proseguendo con successo nei paesi in cui è possibile."

Dopo il lungo iato cinematografico dovuto all'emergenza sanitaria, il primo film Marvel a uscire nei cinema sarà Black Widow la cui uscita, a oggi, è confermata al 7 maggio. A novembre seguirà Eternals mentre per Natale è stabilita la release di Spider-Man: No Way Home, attualmente in lavorazione. Gli altri film della Fase 4 arriveranno nel 2022.