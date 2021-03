Black Widow: nuovo sguardo a Natasha, Red Guardian e Taskmaster nelle foto mai viste

Nuove foto mai viste di Black Widow ci offrono uno sguardo ravvicinato a Natasha Romanoff, Red Guardian e Taskmaster mentre si avvicina l'uscita del film in America, prevista per il 7 maggio.

Le nuove immagini, diffuse via Twitter, mostrano in azione la Black Widow di Scarlett Johansson insieme a Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh) e molti altri personaggi. Possibile che le immagini in questione, diffuse dall'account V for Vendetta, appartengano a un futuro libro sul dietro le quinte o all'approfondimento di un magazine.

Parlando della promozione di Black Widow, il capo marketing Disney Asad Ayaz ha annunciato un nuovo approccio per il film con l'utilizzo di metodi appresi durante la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria:

"L'ultima cosa che vuoi fare quando sei in questa situazione è affogare il mercato con la tua campagna o saturarlo coi tuoi materiali".

Per il momento sappiamo l'uscita nei cinema americani di Black Widow è confermata, di recente il capo di Marvel Kevin Feige ha spiegato perché i nuovi film Marvel non usciranno su Disney+.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, esplorerà il passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) quando lei si riunirà alla sua "famiglia" russa. Nel cast Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff, Florence Pugh vestirà i panni di Yelena Belova, e David Harbour sarà Alexei Shostakov, alias The Red Guardian, una sorta di corrispondente russo di Captain America.