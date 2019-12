Black Widow, il film con Scarlett Johansson influenzerà il futuro del MCU

Black Widow, il film con protagonista Scarlett Johansson, avrà ripercussioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Ad affermarlo è il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante un'intervista con BuzzFeed Brasil, in occasione del Comic-Con brasiliano CCXP.

Durante l'evento, si è parlato del futuro dell'Universo Cinematografico Marvel e delle pellicole che usciranno nei prossimi mesi. Tra queste, la prima in ordine di programmazione è Black Widow, con protagonista assoluta Scarlett Johansson.

L'ultima volta che avevamo visto Nat, la ragazza si era sacrificata per poter riportare il mondo post-Thanos alla normalità, ma nel lungometraggio ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War scopriremo qualcosa in più non solo su ciò che ha fatto la Romanoff dopo lo "scioglimento" degli Avengers, ma conosceremo anche il passato di Vedova Nera... E, a quanto pare, tutto questo avrà ripercussioni su ciò che avverrà nel resto del MCU.

"Sapevamo che avremmo aperto la Fase 4 con lo stand alone su Black Widow. Riveleremo parti sconosciute del suo passato che non solo ci diranno qualcosa di più su ciò che abbiamo visto nei film degli Avengers, ma anche su ciò che accadrà più avanti nel MCU" ha dichiarato Feige.

Nel film in arrivo in Italia il 29 aprile 2020, Natasha Romanoff, alias Black Widow, tornerà in Russia, dove ritroverà diverse figure del suo passato, tra cui anche i personaggi interpretati da David Harbour (Il Guardiano Rosso) e Florence Pugh (Yelena Belova). Inoltre, dovrà affrontare un pericoloso villain: Taskmaster.