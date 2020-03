Black Widow, Fast & Furious 9: l'uscita non slitterà a causa del Coronavirus

Le date di uscita di Black Widow e Fast & Furious 9 non dovrebbero slittare a causa del Coronavirus, i due film non seguiranno l'esempio di No Time to Die.

L'uscita di Black Widow e Fast & Furious 9 non slitterà a causa del Coronavirus. Questa sarebbe a oggi la volontà di Disney e Universal che non dovrebbero seguire l'esempio di No time to Die, la cui uscita è stata rinviata da aprile a novembre.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Il Coronavirus, che sta paralizzando il mondo, ha effetti catastrofici anche sull'industria cinematografica. Di ieri la notizia per cui l'atteso No Time to Die non uscirà come previsto ad aprile bensì a novembre.

Tra i film più attesi della nuova stagione si attende l'uscita, il 29 aprile, di Black Widow, che darà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e a Fast & Furious 9 - The Fast Saga, la cui uscita italiana è prevista per il 21 maggio 2020. Gli studios sembrano intenzionati a rispettare le uscite previste sia in patria che all'estero, smentendo i rumor secondo cui Black Widow potrebbe ritardate andando a coprire la data di novembre occupata attualmente da Eternals.

Al momento si stima che la perdita prevista nell'industria cinematografica dovuta al Coronavirus quest'anno sarà di 5 miliardi di dollari. L'uscita di maggio dovrebbe tamponare le perdite per film come Black Widow e Fast & Furious 9, ma la situazione sarebbe molto più rischiosa con lo slittamento dei film dopo l'estate o addirittura nel 2021.

Nel caso della Marvel poi ritardare Black Widow a novembre ed Eternals al 2021 causerebbe una reazione a catena che influenzerebbe non solo l'intero MCU, ma anche le serie la cui uscita è programma su Disney+. Non ci resta che attendere per capire che accadrà nelle prossime settimane.