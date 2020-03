Black Widow: David Harbour smentisce il legame con Stranger Things

Purtroppo, non ci saranno collegamenti tra il Marvel Cinematic Universe e Stranger Things, come dichiarato da David Harbour.

Delle strane teorie sono nate intorno alla presenza di David Harbour in Black Widow e contemporaneamente in Stranger Things... Il caso (o la comodità) ha voluto che l'attore noto per il suo ruolo come Jim Hopper nel famoso show di Netflix si trovi a girare due diversi prodotti in Russia, cosa che ha fatto scatenare un picco di fantasia nei fan, che hanno addirittura pensato a un possibile crossover tra Hawkins e la Marvel.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Il finale della terza stagione di Stranger Things ci aveva lasciati con l'ansia scalpitante per la sorte di Jim Hopper, apparentemente sacrificatosi per permettere ai suoi amici di fuggire dalle minacce del Sottosopra. Con il primo teaser trailer di Stranger Things 4, scopriamo invece con un sospiro di sollievo che Hopper è vivo, anche se intrappolato in una prigione russa sotto il nickname di L'americano.

In Black Widow, il film che darà l'avvio alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ritroviamo David Harbour, stavolta nei panni del supereroe Red Guardian, che combatterà al fianco di Natasha Romanoff, ovvero Scarlett Johansson. C'è David Harbour, c'è la Russia. È bastata questa semplice premessa per far partire delle strane teorie tra i fan più creativi.

Stranger Things 4, Gaten Matarazzo svela la sua teoria dei fan preferita!

Si è infatti ipotizzato che Jim Hopper e Red Guardian siano la stessa persona, protagonista di un possibile (bizzarro) show crossover tra Marvel e Netflix. Per quanto sia divertente l'eventualità, la teoria è stata subito intercettata e smentita in partenza da David Harbour che, come ha riportato CinemaBlend, ha dichiarato: "Lo so, è una coincidenza molto sorprendente e fastidiosa, e mi scuso con l'intero internet. Non c'è assolutamente nessuna ragione dietro, lo prometto. Non c'è alcun crossover tra Stranger Things e il MCU".