Stranger Things: lo showrunner della serie animata Tales From '85 svela le fonti di ispirazione

Eric Robles, showrunner della serie animata, ha condiviso qualche dettaglio dello sviluppo di Tales From '85, ambientata nell'universo di Stranger Things.

I fan di Stranger Things che hanno partecipato a un panel che si è svolto all'Annecy Film Festival hanno potuto scoprire delle anticipazioni su Tales From '85, lo show animato in fase di sviluppo.

All'evento ha infatti partecipato lo showrunner Eric Robles che ha condiviso qualche dettaglio sull'atteso progetto.

Un ritorno a Hawkins

Robles non ha potuto mostrare immagini di Tales From '85, essendo ancora troppo presto per mostrarle, tuttavia ha spiegato i dettagli del design dei personaggi e delle creature, tra cui dei terrificanti zombie del Sottosopra e uno squalo dall'aspetto unico, oltre a mostrare alcune brevi animazioni.

Lo showrunner ha spiegato: "Quando si riceve la responsabilità di creare un look per una serie animata di Stranger Things, inizi a terrorizzarti".

Il progetto riporterà gli spettatori a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e affrontare un mistero paranormale che terrorizza la loro città.

Le fonti di ispirazione

Le puntate arriveranno in streaming nel 2026 e Robles ha svelato che ci sono state molte fonti di ispirazione, ma una in particolare: "Si torna sempre a The real ghostbusters - I veri acchiappafantasmi. Era sciocca ma aveva alcuni episodi dark, spaventosi e abbiamo continuato a parlarne. Quella era diventata la nostra stella polare".

Tra i titoli che hanno ispirato gli autori e gli animatori ci sono poi l'artista Meybis Ruiz Cruz, Transformers, E.T., e Piccoli brividi perché contenevano elementi legati all'amicizia, alle storie horror e al mistero. Eric ha sottolineato: "La visione è dei ragazzini che vanno in bicicletta e usano i walkie-talkie".

La storia, inoltre, manterrà in tensione gli spettatori: "C'è del pericolo e non tutti potrebbero sopravvivere. Il pericolo è reale e quello ha avuto un impatto sul design".