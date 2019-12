Stranger Things 4, Gaten Matarazzo svela la sua teoria dei fan preferita!

Stranger Things tornerà prossimamente con la quarta stagione e Gaten Matarazzo ha ora rivelato quale considera la teoria dei fan più divertente e che l'ha sorpreso maggiormente.

L'interprete di Dustin nella serie creata dai fratelli Duffer per Netflix ha infatti rilasciato una nuova intervista a Variety in cui parla delle teorie emerse dopo la conclusione della terza stagione in cui sono entrati in scena anche degli scienziati russi che lo sceriffo Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder) hanno dovuto affrontare per salvare la città e tutti i ragazzi.

Stranger Things ha lasciato in sospeso i fan e Gaten Matarazzo ha spiegato che am a leggere le teorie condivise online: "Sono tutte interessanti. La mia teoria preferita è che Suzie sia in realtà una mente geniale e una spia che lavora con il governo russo. Penso che sia così stupida e divertente! Spero che non si riveli vera perché sarebbe davvero strana".

L'attore ha inoltre accennato a quello che pensa sarà il futuro di Dustin: "Penso sia complicato da dire perché non so davvero in che direzione si muoveranno questi personaggi. Alla fine della stagione tutti i ragazzi sono divisi perché se ne vanno da Hawkins. Eleven se ne va con Will e Joyce per cercare un qualche tipo di pace, mentre il resto del gruppo rimane in città. Non so necessariamente come funzioneranno le cose. Voglio dire che è folle che Mike ed El siano separati. Penso davvero che i fan impazziranno".