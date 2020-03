Black Widow, David Harbour: "Ecco cosa detesto dei film Marvel"

David Harbour, interprete di Red Guardian in Black Widow, ha svelato l'aspetto dei film Marvel che più detesta. Aspetto che ha a che vedere con le scene di combattimento.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly David Harbour ha dichiarato: "Le scene di combattimento sono terribili. Vengo picchiato costantemente. Tutti dicono 'Oh certo, adoro fare gli stunts. Invece è terribile, smettetela".

In Black Widow, David Harbour interpreta Alexei Shostakov/Red Guardian, sorta di figura partenza per il personaggio di Scarlett Johansson, Natasha Romanoff. Simile in un certo qual modo a Captain America, Red Guardian è un super-soldato con eccellenti abilità nel combattimento,perciò è più che probabile che David Harbour si sia trovato a recitare numerose scene di lotta. Nonostante tutto ciò, l'attore pensa che Red Guardian sia il personaggio migliore dell'MCU.

Black Widow si svolgerà dopo gli eventi di Captain America: Civil War e mostrerà Natasha Romanoff intenta a fare ritorno in Russia per affrontare il suo passato. Una volta qui, Nat si riunirà alla sua famiglia russa composta da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov/Red Guardian. Il team dovrà affrontare la minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

Se non ci saranno ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus, Black Widow arriverà nei cinema italiani il 29 aprile.