Avengers: Endgame, ecco perché la morte di Black Widow è stata cambiata

La morte di Black Widow in Avengers: Endgame continua a perseguitarci, ma avrebbe fatto altrettanto se la scena con Scarlett Johansson non fosse stata cambiata in corso di produzione? Come rivelato dalle scene inedite rese pubbliche per festeggiare l'arrivo di Disney+, il momento del sacrificio di Natasha Romanoff avrebbe dovuto essere molto diverso e l'attrice che la interpreta torna a spiegarci perché.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Nella prima versione girata della morte di Black Widow, durante la discussione con Hawkeye su chi avrebbe dovuto sacrificarsi per il bene comune, Thanos arriva a Vomir interrompendo la conversazione. Subito Natasha si precipita verso la scogliera, ma viene colpita numerose volte nel frattempo. Con Hawkeye a coprirle le spalle, l'eroina finalmente arriva alla cima e si sacrifica, ma la versione che abbiamo visto al cinema ci ha raccontato la storia in maniera molto diversa...

Come spiegato in una nuova intervista a Entertainment Weekly, la scena originaria era veramente troppo affollata, con un "esercito di creature tipo Dissennatori" a rubare l'attenzione del pubblico, lasciando il sacrificio di Natasha in sottofondo. L'attrice ha anche pensato ai bambini e ragazzi presenti in sala: "I genitori non ci perdoneranno mai per come appaiono queste creature."

La morte di Black Widow in Avengers: Endgame è stata quindi girata una seconda volta togliendo tutto il frastuono di Thanos e lasciando Natasha al centro dell'attenzione, in modo da costruire un momento più intimo, emotivo e coinvolgente: "Volevamo lasciare il pubblico con il peso di quella perdita e lo shock che ne deriva". Nonostante la scomparsa del personaggio nel film, Black Widow tornerà in un capitolo tutto suo e avvierà la Marvel Fase 4, prendendosi finalmente il centro dell'attenzione che merita.