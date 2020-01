Black Widow: svelato il contenuto delle scene post-credits?

I fan Marvel stanno aspettando con impazienza l'arrivo di Black Widow, il film dedicato all'Avenger Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson, e in queste ore sono state diffuse alcune probabili anticipazioni che svelerebbero il contenuto delle scene post-credits.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Come ha diffuso il sito We Got This Covered, alcuni utenti della piattaforma 4Chan hanno anticipato il fatto che Black Widow avrà ben due scene post-credits, delle quali avrebbero svelato l'ipotetico contenuto.

A quanto dicono questi presunti spoiler, la prima scena vedrà Yelena Belova e Taskmaster che incontrano Thaddeus 'Thunderbolt' Ross per consegnare Foxcharge, un documento che contiene informazioni dall'organizzazione di Black Widow. Questa scena sarebbe la chiave per l'avvio del progetto Thunderbolts, una squadra composta da criminali. La seconda scena post-credits dovrebbe concentrarsi su Occhio di Falco che visita la tomba di Natasha Romanoff, sacrificatasi per i suoi compagni in Avengers: Endgame.

Ovviamente, al momento sono solo voci di corridoio, visto che la notizia proviene da fonti non ufficiali. Black Widow uscirà nei cinema italiani il 29 aprile 2020, con un cast è composto da Scarlett Johansson nei panni di Black Widow, David Harbour nei panni di Alexei, Florence Pugh nei panni di Yelena, Rachel Weisz nei panni di Melina e OT Fagbenle nei panni di Mason.