Black Widow: eliminato il cameo di Tony Stark

Quando Black Widow era in produzione, era circolata la voce che la star Robert Downey Jr. sarebbe ricomparsa nel ruolo di Tony Stark poiché il film era un prequel. Apprendiamo oggi il suo cameo è stato tagliato.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

Pur avendo dichiarato in più occasioni di aver concluso il suo percorso nell'MCU con Avengers: Endgame, la voce sulla possibile partecipazione di Robert Downey Jr. in Black Widow ha continuato a circolare tanto che si è addirittura ipotizzato che sarebbero state utilizzate scene riciclate di Tony Stark in Captain America: Civil War.

A fare chiarezza è ora il-sceneggiatore Eric Pearson nel podcast di Comicbook.com Phase Zero il quale ha confermato che un cameo di Tony Stark era presente nella sceneggiatura:

"Mi dispiace per la persona che me l'ha chiesto l'altro giorno perché ho detto 'non c'è mai stata alcuna discussione', ma ora ricordo che una versione della sceneggiatura prima del mio arrivo conteneva scritta 'il momento finale di Civil War con Tony e Natasha', ma erano vecchi filmati. Sarebbe stato 'Ehi pubblico, ricordate dove siamo, chiuderemo questa fase'. Quindi non era prevista la presenza Robert Downey Jr, almeno per quanto ne so, quella è stata l'unica volta in cui ho visto il nome di Tony Stark era solo una bandiera piantata per ricordare 'Ehi, siamo proprio alla fine di Civil War.'"

Robert Downey Jr smette di seguire le co-star del MCU su Instagram e i fan reagiscono online

Lo sceneggiatore prosegue: "Ricordo che quando sono emerse quelle voci ero a Londra nel nostro ufficio della War Room. Mi sono guardato intorno e ho pensato 'Sul serio? Ho la sceneggiatura proprio qui, Tony Stark non c'è'. Tutti dicevano 'No no.'... Non so da dove provenisse il rumor, a meno che qualcuno non avesse una versione molto vecchia con questo tipo di scena, che non era nemmeno una nuova scena. Non lo so, non avevo proprio idea."

Eiic Pearson ha anche offerto una potenziale spiegazione su come questi rumor potrebbero diffondersi nel mondo, aggiungendo:

"Non so come la gente lo trovi, ma a volte c'è un sacco di materiale scritto. Avevo una sceneggiatura di Captain Marvel che ho scritto nel programma degli scrittori Marvel che è diversa al 100% dalla versione che è uscita. Ricordo alcuni anni fa ho trovato una scatola di roba e c'erano un paio di bozze e ho pensato 'Probabilmente devo distruggerli. E se qualcuno lo trovasse?'"

Qui trovate la recensione di Black Widow, disponibile al cinema e su Disney+ Vip Access.