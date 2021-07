Robert Downey Jr smette di seguire le co-star del MCU su Instagram e i fan reagiscono online

Robert Downey Jr. ha sconvolto i fan decidendo di non seguire più su Instagram i suoi ex colleghi nei film del Marvel Cinematic Universe.

L'account della star di Iron Man, infatti, non riporta più i nomi degli altri interpreti di progetti molto amati come Avengers: Endgame e dei precedenti capitoli delle avventure dei supereroi.

La scelta di Robert Downey Jr., o di chi gestisce gli account social per conto dell'attore, non sembra essere legata a nessun motivo personale, considerando che su Twitter gli attori della Marvel sono ancora presenti tra gli account seguiti dalla star.

Su Instagram , invece, l'ex interprete di Iron Man ha cliccato follow solo su 43 account, di cui nessuno legato ai suoi colleghi attori. L'account sembra infatti maggiormente orientato alla promozione dei progetti di cui è stato produttore, come la serie Sweet Tooth, delle iniziative, come la sua FootPrint Coalition, di cui si occupa e delle tematiche a cui tiene maggiormente, tra cui quelle ambientali.

I fan Marvel sono però rimasti sorpresi dalla scelta e online c'è chi ha chiesto: "Non so cosa stia accadendo a Mr Stark... Perché hai smesso di seguire il cast dei film Marvel su Instagram?". Tra le risposte ci sono anche commenti ironici come "Può sempre incolpare Thanos... Dire che li ha fatti sparire con uno schiocco di dita".