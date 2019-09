Black Widow e gli altri: il video dei loghi della Fase 4 Marvel diffuso in rete

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Da Black Widow a Loki, spunta in rete il video con i loghi della Fase 4 Marvel, video che era stato mostrato in occasione del Comic-Con di San Diego. Alcuni di questi loghi erano stati resi disponibili ufficialmente, come quello di Hawkeye postato su Twitter da Jeremy Renner, ma questa è la prima volta che sono tutti riuniti, grazie a un utente di Reddit. Va precisato che non si tratta di un filmato ufficiale approvato dalla Casa delle Idee, bensì di riprese clandestine effettuate durante il panel di Marvel Studios nella Sala H del Comic-Con.

La Fase 4, annunciata a fine luglio, inizierà il prossimo aprile con l'uscita di Black Widow e si concluderà alla fine del 2021 con Thor: Love and Thunder. Rispetto alle prime tre Fasi, che componevano la cosiddetta Infinity Saga, non dovrebbe esserci un vero filo conduttore tra i vari progetti, anche se è previsto un legame più forte tra il reparto cinematografico e quello televisivo (in particolare WandaVision che porrà le basi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Sono cinque lungometraggi cinematografici, tra cui i debutti degli Eterni e di Shang-Chi, e cinque miniserie per Disney+. Particolarmente interessante, nel secondo caso, il progetto Marvel's What If...?, miniserie animata che proporrà in ciascun episodio un esito alternativo per ognuno dei film usciti finora, con gli attori originali a prestare le voci.

Durante il D23 è stato confermato che la Fase 5 inizierà invece con Black Panther 2, previsto per la primavera del 2022, e tra i progetti in cantiere ci sono il ritorno di Captain Marvel e gli esordi nel Marvel Cinematic Universe degli X-Men, dei Fantastici Quattro e di Blade, che avrà il volto di Mahershala Ali. Dovrebbe uscire nel 2022 anche Guardians of the Galaxy Vol. 3, che chiuderà la storia del team introdotto nel 2014.