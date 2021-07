Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke conferma il ritorno di M'Baku

Winston Duke ha confermato il ritorno nei panni di M'Baku in Black Panther: Wakanda Forever, sequel Marvel diretto da Ryan Coogler la cui lavorazione è in corso ad Atlanta.

Black Panther: Winston Duke interpreta M'Baku

Dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, il cast di Black Panther: Wakanda Forever si è detto commosso ed emozionato all'idea di fare ritorno sul set per onorare la memoria del collega.

"È stato molto emozionante leggere la sceneggiatura. È stato emozionante fare i bagagli per tornare sul set. Ora siamo tutti un po' come una famiglia, abbiamo condiviso il lutto e stiamo facendo qualcosa di veramente speciale", ha commentato Winston Duke.

L'attore non so è lasciato sfuggire nessun dettaglio sul plot del sequel, ma in precedenza il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato il ritorno dei principali membri del cast, da Lupita Nyong'o a Martin Freeman, Angela Bassett e Danai Gurira, che farà anche part del cast sella serie spinoff per Disney+.

Black Panther: Wakanda Forever, Martin Freeman: "La sceneggiatura contiene parti molto strane"

Per il momento l'unica new entry confermata è quella di Tenoch Huerta che interpreterà il villain Namor il Sub-Mariner.

L'uscita di Black Panther: Wakanda Forever è prevista per l'8 luglio 2022.