Black Panther: Wakanda Forever, una delle scene d'azione ha richiesto 4 mesi di riprese

Alex Linivalli ha rivelato una specifica scena d'azione in Black Panther: Wakanda Forever, riguardante il suo personaggio, ha richiesto circa 4 mesi di riprese. Con l'uscita sempre più vicina di questo film nelle sale italiane, la curiosità è alle stelle.

Nel corso della conferenza stampa del film Black Panther: Wakanda Forever, il sito ComicBookResources ha avuto modo di fare una domanda a Nate Moore, produttore esecutivo del film e Linivalli, chiedendo qualche curiosità in più sui lavori a una specifica scena d'azione, quella girata su un ponte, che apparirà nel sequel.

Black Panther: Wakanda Forever introdurrà un nuovo personaggio legato a T'Challa

Così l'attore ha rivelato ci sono voluti ben 4 mesi di riprese per realizzare quello sequenza, diventando subito la più lunga mai girata per il film: "Ci siamo allenati per mesi, io e Danai Gurira. Non abbiamo fatto altro che provare e provare in quel periodo. Per me, è stato così bello costruirlo, soprattutto quando abbiamo iniziato e vedere i progressi di questo nostro ballo congiunto". Concludendo Linivalli ha raccontato di come la vicinanza con la sua collega abbia influito sullo stesso rapporto fra i personaggi.

Vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema dall'11 novembre.