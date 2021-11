Black Panther: Wakanda Forever introdurrà un nuovo personaggio legato a T'Challa

Secondo un nuovo rumor, Black Panther: Wakanda Forever vedrà l'arrivo di un nuovo sorprendente personaggio collegato strettamente a T'Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

L'MCU sta lentamente introducendo nuovi personaggi che in futuro potrebbero formare una squadra di Giovani Vendicatori. Tra questi Kate Bishop, protagonista di Hawkeye, Wiccan e Speed ​di cui abbiamo fatto la conoscenza in WandaVision, Patriot e un nuovo Falcon in The Falcon and the Winter Soldier e Kamala Khan in Ms. Marvel. A questi presto si potrebbe aggiungere un altro possibile nuovo eroe: il figlio di T'Challa che, a quanto pare, apparirà in Black Panther: Wakanda Forever.

Ad anticipare l'arrivo di Nakia, figlio di T'Challa, è The Cosmic Circus. Il sito ipotizza che questo sia un modo per onorare l'eredità del defunto Chadwick Boseman, scomparso nel 2020 dopo una lunga malattia. Ci sono state molte voci su come i Marvel Studios utilizzeranno Wakanda Forever per onorare Boseman, continuando allo stesso tempo la fase successiva dell'evoluzione del franchise. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che non ci satà nessun recasting per il ruolo di T'Challa. Secondo altre anticipazioni, la sorella di T'Challa, Shuri (interpretata da Letitia Wright), assumerà il ruolo di Black Panther in Wakanda Forever.

Black Panther 2: Ryan Coogler svela perché le riprese si svolgeranno in Georgia

Al momento le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono state interrotte proprio per via di un infortunio occorso a Letitia Wright e ripartiranno nel 2022.

"Ha avuto una piccola caduta, ma non è poi così grave", ha spiegato la co-protagonista Angela Bassett riguardo all'infortunio di Wright. "Sai, una cosa del genere ti scuote, lei è solo una ragazza esile, piccolina. Ma sta bene ed è pronta a ripartire."