Black Panther: Wakanda Forever, svelata la data d'uscita su Disney+?

Secondo quanto riportato da A Shot, che pubblica direttamente quello che sembrerebbe uno screenshot del layout di Disney+ dedicato al film, Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe debuttare in streaming il 1° febbraio 2023, a più di due mesi dalla sua uscita nelle sale.

Il film, diretto da Ryan Coogler, è uscito il 30 novembre scorso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo arrivando a incassare oltre 820 milioni di dollari a livello globale. Dopo aver ottenuto anche il plauso della critica, adesso i Marvel Studios si preparano a fare incetta di visualizzazioni anche sulla piattaforma digitale della Disney.

Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler rivela nuovi dettagli sui piani originali per il film

In mancanza di una conferma ufficiale o una possibile smentita, ricordiamo che in precedenza era stato indicato il 20 gennaio 2023 come possibile data di debutto in streaming di Black Panther: Wakanda Forever, e sicuramente ne sapremo di più una volta che tutte le versioni della piattaforma presenti nei mercati in cui è disponibile si uniformeranno a un'unica data.