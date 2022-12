Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler rivela nuovi dettagli sui piani originali per il film

Abbiamo visto come Black Panther: Wakanda Forever ha gestito on-screen la scomparsa del suo protagonista, e adesso il regista Ryan Coogler ha raccontato come era stato ideato il film prima del triste addio di Chadwick Boseman.

Ryan Coogler, in compagnia del co-sceneggiatore del cinecomic Marvel Joe Robert Cole, è tornato a parlare con il New York Times dei piani originali per Black Panther: Wakanda Forever, quelli che, per intendersi, precedevano la scoperta della malattia di Chadwick Boseman e la sua tragica scomparsa.

Attenzione, possibili spoiler per chi non ha ancora visto Black Panther: Wakanda Forever.

"T'Challa era un padre costretto per cinque anni [causa Thanos] a stare lontano dal proprio figlio" spiegano i due, come riporta The Wrap, facendo riferimento al bambino visto anche nella scena post-credit del film uscito nelle sale "Capite che quel bambino non sapeva che Black Panther fosse suo padre. Non lo aveva mai incontrato, e Nakia (Lupita Nyong'o) si era risposata con un haitiano_".

"A quel punto, saremmo tornati alla realtà, alla notte in cui tutti fanno ritorno dopo il Blip. Lì vedevamo T'Challa incontrare il bambino per la prima volta" proseguono i due, aggiungendo che in seguito, dopo un time-skip di tre anni, durante un'uscita padre-figlio per il compleanno del ragazzino, una minaccia mondiale avrebbe attirato l'attenzione dell'eroe "_T'Challa sarebbe dovuto andare a salvare il mondo con il figlio dietro. Questo era il film".

Black Panther: Wakanda Forever, ecco dove si colloca nella timeline dell'MCU

Nella pellicola come era stata concepita, riporta ancora The Wrap, Namor (Tenoch Huerta) era sì l'antagonista, ma il conflitto avrebbe coinvolto in maniera più diretta anche l'America, e non solo Talokan e il Wakanda, e la direttrice della CIA interpretata da Julia Louis-Dreyfus avrebbe avuto un ruolo ancora più prominente.

A tal proposito, Cole spiega come, contrariamente a quanto ipotizzato da molti, la Contessa Valentina Allegra De La Fontaine non è stata inserita nel film su richiesta degli studios o altri, ma è sempre stata parte della storia.

"Non mi è mai stato chiesto di incorporare nella pellicola qualcosa che non fosse organica alla storia. La dinamica che vedeva gli Stati Uniti e i poteri occidentali come degli istigatori è sempre esistita".

E ribadisce Coogler "Nessuno è stato infilato a forza nel film, o perché richiesto da qualcun altro".