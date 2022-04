Black Panther: Wakanda Forever, Shuri, Nakia e Okoye in battaglia nelle immagini del CinemaCon 2022

I Marvel Studios hanno presentato al CinemaCon 2022 i primi materiali video inediti di Black Panther: Wakanda Forever, che mostrano Shuri, Okoye e Nakia intenti a guidare Wakanda in battaglia contro un nemico sconosciuto.

Dopo il debutto da record di Black Panther nel 2018, i Marvel Studios hanno iniziato rapidamente a sviluppare un sequel con il regista Ryan Coogler. Il film ha subito una drammatica battuta d'arresto con la morte del protagonista Chadwick Boseman. Black Panther: Wakanda Forever si è preso il tempo necessario per riorganizzarsi senza T'Challa, ma Marvel e Coogler hanno comunque deciso di realizzare il sequel per onorare l'eredità di Boseman.

La maggior parte dei dettagli su Black Panther: Wakanda Forever sono rimasti ufficialmente nascosti. I Marvel Studios hanno confermato il ritorno nel sequel dei personaggi di Shuri, interpretata da Letitia Wright, Okoye che ha il volto di Danai Gurira, Nakia interpretata da Lupita Nyong'o, M'Baku che sarà ancora Winston Duke e altrio ancora. E mentre Kevin Feige ha confermato che Dominique Thorne farà il suo debutto come Ironheart in Black Panther 2, lo studio deve ancora confermare il rumor secondo cui Namor sarà il villain del film mentre Wakanda e Atlantide entrano in guerra.

Nel corso della presentazione Disney al CinemaCon, i Marvel Studios hanno mostrato i primi materiali video del sequel in cui si vedono Shuri, Okoye e Nakia unite sul fronte di una battaglia. Il materiale descritto da ScreenRant non contiene alcun dettaglio su quale esercito Wakanda si prepari a combattere, ma questa potrebbe essere un'anticipazione dell'arrivo di Namor nel film.

Il focus del primo teaser su Nakia, Okoye e Shuri non dovrebbe sorprenderci troppo. In assenza di T'Challa, saranno tre dei personaggi principali del sequel e saranno loro a guidare l'esercito di Wakanda, il che indica che avranno ruoli di primo piano all'interno della nazione africana. molte teorie concordano sull'ipotesi che Shuri, la sorellina di T'Challa, sarà la nuova sovrana di Wakanda in Black Panther 2 e sarà lei indossare l'abito di Black Panther. Ma l'ipotesi è ancora in attesa di conferma ufficiale.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nei cinema a novembre 2022.