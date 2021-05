Black Panther: Wakanda Forever, i primi dettagli nella sinossi ufficiale

Dopo le anticipazioni dei Marvel Studios, è stata diffusa la prima breve sinossi ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever. Nella logline sono contenuti i primi dettagli ahce anticipano la direzione intrapresa dalla storia dopo la morte di Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther.

Black Panther: Chadwick Boseman e Michale B. Jordan in una scena

"Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever continuerà a esplorare l'incomparabile universo di Wakanda, e tutti i ricchi e variegati personaggi introdotti nel primo film. Scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther, il film uscirà l'8 luglio 2022."

Secondo quanto anticipato, Black Panther: Wakanda Forever si concentrerà maggiormente sulla vasta gamma di personaggi che sono stati presentati al pubblico nel primo film, oltre ad esplorare i molteplici aspetti del regno di Wakanda, cosa che senza dubbio consentirà al regista Ryan Coogler di spostare l'attenzione da T'Challa.

Quando ha appreso la notizia della morte di Chadwick Boseman, Ryan Coogler stava scrivendo il sequel di Black Panther. Ecco il suo commento sulla prosecuzione del processo creativo alla luce del dolore per la perdita dell'amico e collaboratore riportato da Movieweb.com:

"È difficile. Devi andare avanti quando perdi i tuoi cari. So che Chad non avrebbe voluto che ci fermassimo. Era così interessato al collettivo. Black Panther, quello era il suo film. È stato assunto per interpretare quel ruolo prima ancora che venisse valutato chiunque altro, prima che io fossi assunto, prima che una qualsiasi delle attrici fosse assunta. Su quel set, era tutto per tutti gli altri."

Oscar 2021: la famiglia di Chadwick Boseman difende Anthony Hopkins

Black Panther: Wakanda Forever non vedrà un recast del personaggio di T'Challa, ma altri dettagli sulla pellicola sono ancora ignoti. L'uscita del sequel è fissata per il luglio 2022. Inoltre è in fase di sviluppo una serie tv dedicata a Wakanda per Disney+.