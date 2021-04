Oscar 2021: la famiglia di Chadwick Boseman difende Anthony Hopkins

La famiglia di Chadwick Boseman si è congratulata con Anthony Hopkins in seguito alla sua vittoria del Premio Oscar 2021 come Migliore attore protagonista per The Father. I familiari di Boseman, inoltre, hanno difeso Hopkins dalle accuse ricevute a causa dei suoi mancati ringraziamenti al termine della cerimonia in diretta.

Ma Rainey's Black Bottom: un primo piano di Chadwick Boseman

Come riportato da The Guardian, Derrick Boseman si è congratulato con Anthony Hopkins per la vittoria del Premio Oscar come Migliore attore protagonista, statuetta che, secondo molti, sarebbe dovuta essere assegnata a Chadwick Boseman. In occasione di un'intervista con TMZ, il fratello del protagonista di Ma Rainey's Black Bottom ha dichiarato: "Chadwick non è stato snobbato e, qualora fosse stato vivo, avrebbe fatto i suoi complimenti ad Anthony Hopkins. Tutti quanti erano meritevoli di quel premio e per mio fratello l'Oscar non è mai stato un'ossessione. Se Chadwick fosse stato vivo e avesse vinto, di sicuro Hopkins si sarebbe congratulato con lui. Non dimenticate il video che ha registrato e in cui ricorda anche Chadwick".

Archiviata la questione vittoria, rimane quella relativa all'assenza di Anthony Hopkins e ai suoi mancati ringraziamenti nel corso della cerimonia in diretta. Anthony Hopkins ha postato un video in cui ha ringraziato per l'Oscar ricevuto e ricordato Chadwick Boseman. Secondo molti, il fatto che l'ultimo premio assegnato nel corso della serata sia stato proprio quello al Migliore Attore lasciava presagire la possibile vittoria di Boseman; al contrario, il trionfo di Hopkins ha reso anticlimatico e deludente il finale della serata, che si è chiusa sull'assenza dell'interprete vincitore.

La politica dell'Academy è stata quella di evitare ringraziamenti in diretta su Zoom e di favorire, piuttosto, la presenza di coloro che non hanno potuto recarsi a Los Angeles in particolari hub internazionali.

Secondo quanto suggerito da Kyle Buchanan, Anthony Hopkins si sarebbe offerto di collegarsi in diretta via Zoom ma l'Academy avrebbe rifiutato la sua proposta. Infine, il fatto che il Premio Oscar sia stato ritirato da Joaquin Phoenix (tra i presentatori della serata) e non da Olivia Colman è legato al regolamento dell'Academy, che non prevede che una statuetta venga consegnata a colleghi di set dei vincitori.

Oscar 2021: a Anthony Hopkins non è stato permesso di partecipare alla cerimonia via Zoom

Recentemente, Anthony Hopkins è stato incluso nella classifica dei dieci migliori attori britannici del 21esimo secolo. Il sondaggio è stato organizzato da Showcase Cinemas.