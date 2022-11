Black Panther: Wakanda Forever: un nuovo personaggio per Ryan Coogler, la richiesta dei fan

Black Panther: Wakanda Forever ha conquistato i fan che hanno elogiato il regista Ryan Coogler e sono ora pronti a suggerire al regista nuovi personaggi su cui concentrarsi per i suoi prossimi lavori. Ad esempio la storia avvincente del Dottor Destino, secondo i fan, ora sembra adattarsi perfettamente al regista Ryan Coogler.

Riuscendo a far sentire cattivi come Killmonger e Namor come persone reali, il regista di Black Panther: Wakanda Forever è pronto ad affrontare un "amato" dittatore autoritario, come riportato dal sito We Got This Covered.

Ryan Coogler, riporta il Tweet, "con la sua interpretazione di Killmonger e Namor, li ha resi alcuni dei migliori antieroi/cattivi del MCU".

Black Panther: Wakanda Forever, arriva il punteggio su Rotten Tomatoes: top o flop?

Ma le parole che cercano di spingere il regista al suo prossimo lavoro non si fermano qui. "Dopo aver visto come Ryan Coogler ha creato Namor e Killmonger, complessi e multidimensionali, mi piacerebbe vedere la sua interpretazione del Doctor Doom".

Ma la richiesta dei fan per il regista è molto più ampia. In tanti continuano a chiedere a gran voce che Ryan Coogler non si occupi solo del Dottor Doom, ma anche di tutti i personaggi più complessi della Marvel.

Black Panther: Wakanda Forever e le figure femminili: una rappresentazione corretta è possibile

Intanto, proprio nei giorni scorsi, Ryan Coogler ha parlato del suo futuro. Il regista ha ammesso di non avere ancora idea di ciò che accadrà nei prossimi mesi. "Posso dire con certezza che non ho idea di cosa farò dopo come sceneggiatore e regista".

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato di aver avuto alcune conversazioni con Coogler in merito a un terzo film con "idee lanciate da una parte all'altra". Ma senza lasciare alcuna conferma o reale smentita.

Bisognerà quindi attendere prima di scoprire se Black Panther avrà un terzo capitolo, se a dirigerlo ci sarà Ryan Coogler o se il regista è pronto per una nuova avventura e nuovi personaggi da portare sul grande schermo.