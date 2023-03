Black Panther: Wakanda Forever segna il peggior record agli Oscar per l'MCU

Nonostante le numerose nomination agli Oscar 2023, tra cui quella per Angela Bassett come Miglior attrice non protagonista, continua la serie negativa della Marvel.

Dopo le 7 nomination agli Oscar 2023 di quest'anno in molti pensavano che Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 con il compianto Chadwick Boseman, avrebbe potuto significare un enorme passo in avanti per la Marvel agli occhi dell'Academy. Purtroppo così non è stato e la serie negativa dei film dell'MCU prosegue.

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira in una scena

Come già accaduto anche con Spider-Man: No Way Home e Shang-Chi agli Oscar 2022, anche quest'anno un film della Marvel non è riuscito a vincere il premio per i "Migliori effetti speciali". La statuetta è stata assegnata a Avatar: La via dell'acqua, che ha superato Wakanda Forever, The Batman, Niente di nuovo sul fronte occidentale e Top Gun: Maverick.

Può sembrare paradossale ma ad oggi nessun film dell'MCU è mai riuscito a vincere in quella determinata categoria. L'unico premio portato a casa da Black Panther: Wakanda Forever agli Oscar 2023 è stato quello peer i Miglior costumi, superando Elvis, Babylon, Everything Everywhere All At Once e La signora Harris va a Parigi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il divario tra critica e pubblico. La Marvel è davvero in crisi?

Niente da fare anche per Angela Bassett, in lizza per vincere il premio di Miglior attrice non protagonista per via della sua performance nei panni della Regina Madre Ramonda. A trionfare è stata invece Jamie Lee Curtis e l'attrice di Wakanda Forever ha deciso di non partecipare all'esultanza trionfale della sala, rimanendo impassibile. E i social si sono ovviamente scatenati. Qui tutti i vincitori degli Oscar 2023.