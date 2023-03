Oscar 2023: Ramonda non ci sta. La reazione di Angela Bassett alla vittoria di Jamie Lee Curtis diventa virale

Anche la migliore delle attrici può far fatica a dissimulare le proprie emozioni. E quello che è successo ieri ad Angela Bassett all'annuncio dell'Oscar per la Miglior attrice non protagonista.

L'interprete della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever, che aveva già vinto il Golden Globe, non ha partecipato all'esultanza della sala, quando invece che il suo nome è stato fatto quello di Jamie Lee Curtis, che in Everything Everywhere All at Once (l'asso pigliatutto di questa edizione degli Academy Awards) recita la parte della cattiva.

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena del film

L'attrice è rimasta impassibile, con un'espressione ferita e non si è alzata in piedi per partecipare alla standing ovation tributata alla veterana di Hollywood, che non aveva mai vinto un Oscar finora, sebbene fosse seduta in prima fila.

In un'annata che ha visto vincere bene due attori asiatici come Miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh, prima attrice orientale a vincere il premio) e Miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan,che Harrison Ford è corso ad abbracciare) la Bassett ha visto infrangersi il suo sogno di essere la prima attrice di un film Marvel a vincere l'ambita statuetta.

Qui sotto potete vedere la sua reazione catturata su Twitter:

Come al solito la Rete è divisa tra chi ha definito davvero poco di classe e antisportivo l'atteggiamento della Bassett e chi invece ne elogia la spontaneità.

E voi cosa ne pensate?