Black Panther 2: riprese in pausa a causa dell'infortunio di Letitia Wright

Le riprese del film Black Panther 2 sono state messe in pausa per permettere a Letitia Wright di riprendersi dopo l'infortunio subito ad agosto.

L'attrice era stata ferita lievemente durante un incidente avvenuto sul set ed era stata dimessa dall'ospedale in breve tempo.

Lo stop temporaneo della produzione di Black Panther: Wakanda Forever non dovrebbe avere nessuna conseguenza sulla data prevista per la distribuzione nelle sale, ovvero l'11 novembre 2022. Il debutto del film, che dovrà fare i conti con la triste assenza di Chadwick Boseman, è già stato posticipato di qualche mese rispetto alla date precedentemente fissata all'8 luglio 2022.

Il regista Ryan Coogler ha lavorato al sequel del film campione di incassi, con ben 1.34 miliardi di dollari ottenuti in tutto il mondo, nella città di Atalnta. Il filmmaker avrebbe completato le riprese delle scene che non prevedono la presenza di Letitia Wright sul set ed è quindi necessario compiere un pausa per permettere all'attrice di riprendersi dal punto di vista fisico. Lo stop alle riprese inizierà la prossima settimana e il cast e la troupe dovrebbero poi tornare sul set all'inizio del 2022.