Black Panther: Wakanda Forever, il ministro della Difesa francese critica il film: "Falso e fuorviante"

Il ministro della Difesa francese reagisce alla similitudine tra i mercenari che depredano Wakanda e le truppe francesi impegnate in Mali bollando la rappresentazione come falsa e fuorviante.

Il ministro della Difesa francese ha criticato il film Marvel Black Panther: Wakanda Forever, per quella che definisce una "rappresentazione falsa e fuorviante" delle truppe francesi.

"Condanno fermamente questa rappresentazione falsa e fuorviante delle nostre forze armate", ha twittato domenica il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu.

Nel sequel di Black Panther, uscito in Francia a novembre 2022, il popolo di Wakanda, un paese africano immaginario, sta cercando di proteggere le risorse della nazione dalle potenze straniere. Durante il film, un gruppo di mercenari viene sorpreso a rubare risorse appartenenti a Wakanda.

La reazione del ministro della Difesa arriva dopo che sabato scorso un giornalista francese ha sottolineato le somiglianze tra le uniformi mimetiche di quei mercenari nel film e quelle delle truppe francesi che hanno operato in Mali per quasi dieci anni.

"Voglio rendere omaggio ai 58 soldati francesi che sono morti difendendo il Mali su sua richiesta contro i gruppi terroristici islamisti", ha detto domenica Lecornu su Twitter, rispondendo al giornalista.

"Mentre tutti gli altri elementi del film sono nomi e luoghi di fantasia, c'è un chiaro riferimento alla Francia. L'esercito francese è dipinto come coinvolto nel saccheggio delle risorse del paese e ovviamente questo è inaccettabile", ha detto lunedì un portavoce del ministero della Difesa francese alla CNN in una telefonata.

"Non chiediamo a Marvel di rimuovere o modificare il film o altro, d'altra parte è compito del ministro difendere i militari francesi che erano impegnati in Mali per proteggere il Paese dai gruppi terroristici", ha aggiunto il portavoce.

La Francia, che è un'ex potenza coloniale, è entrata per la prima volta nella regione del Sahel nel gennaio 2013 su richiesta del Mali e ha lanciato l'operazione Serval, un'operazione terrestre e aerea contro i militanti islamisti approvata dalle Nazioni Unite. La missione è stata seguita nell'agosto 2014 dall'operazione Barkhane, una più ampia iniziativa antiterrorismo francese che prende di mira gli islamisti in tutto il Sahel, compresi Burkina Faso, Niger e Ciad.

Ma il rapporto tra il Mali e le forze a guida francese si è deteriorato dal colpo di stato del 2020 e dalla successiva istituzione di una giunta militare in Mali, soprattutto dopo il dispiegamento del gruppo mercenario russo Wagner in Mali alla fine del 2021.