Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o svela in un video i duri allenamenti subacquei per il film

In questi giorni Lupita Nyong'o ha condiviso un video a dimostrazione dei duri allenamenti subacquei cui si è sottoposta per Black Panther: Wakanda Forever.

La spettacolarità generale dei film Marvel non deve ingannare riguardo all'impegno che ogni attore impiega nel realizzare la propria parte, e laddove gli effetti speciali non riescono ad arrivare, subentra la forza di volontà.

Pubblicata sui suoi profili social, la clip dà uno sguardo fuggevole sugli allenamenti di Lupita Nyong'o, sottolineando tutto il suo impegno nel rendere al meglio il ruolo in Black Panther: Wakanda Forever, per poi ricordare che: "Nuotare fino a Talokan non è stato così facile come può sembrare!".

Anche se di brevissima durata (il video dura circa 50 secondi) è possibile farsi un'idea sugli strumenti che l'attrice ha sfruttato per migliorare le proprie capacità in acqua, muovendosi insieme a pesi e manubri vari.

Black Panther: Wakanda Forever in testa al box office italiano, supera i 6,6 milioni di euro totali

Tutto questo impegno è stato sicuramente premiato, data l'accoglienza generale del grande pubblico verso Black Panther: Wakanda Forever e i giganteschi incassi al botteghino, segnando il secondo più grande debutto al cinema del 2022.