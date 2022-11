Black Panther: Wakanda Forever, arriva il libro di ricette ispirate al mondo di T'Challa e Shuri

Marvel's Black Panther: The Official Wakanda Cookbook è il nuovo libro di ricette dedicato a Black Panther: Wakanda Forever, per gli amanti della cucina esotica.

Per tutti i fan che non vogliono limitarsi all'esperienza cinematografica di Black Panther: Wakanda Forever, c'è la possibilità di prolungare le sensazioni vissute in sala anche a casa con il nuovo libro di ricette Marvel's Black Panther: The Official Wakanda Cookbook.

Black Panther: Wakanda Forever, un'immagine del film

Edito da Insight Editions si tratta di un manuale di cucina da cui attingere per preparare i vostri personali spuntini di ispirazione africana, pronti a trasportarvi al centro della tradizione di Wakanda, sia da soli che con gli amici. Il mondo di Black Panther: Wakanda Forever assumerà un rilievo differente nelle vostre mani, rielaborandosi in particolarissime colazioni, pranzi, cene e dessert.

Il The Official Wakanda Cookbook è stato assemblato da un insieme di ricette selezionate Ndi Chikondi, executive chef del Palazzo Reale di Wakanda. Ogni piatto è introdotto da lei stessa, prodigandosi in dettagli riguardanti sia la loro storia, che la loro invenzione, raccontando dei visitatori li hanno assaggiati nel corso dei loro viaggi sul posto.

La reale artefice dietro a questo libro di ricette tratto da Black Panther: Wakanda Forever è Nyanyika Banda, una cuoca, scrittrice e studiosa malawiano-americana di cibi africani, la quale descrive la lettura in questi termini: "Una celebrazione del cibo del grande continente africano, come immaginato attraverso l'obiettivo sulla nazione immaginaria di Wakanda". Insieme alle ricette avrete anche una guida che ne spiega gli ingredienti, e alcune sezioni dedicate ai vegetariani e vegani.