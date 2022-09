Black Panther: Wakanda Forever, ecco la durata, sarà il film più lungo della Fase 4

Se confermata, la durata di Black Panther: Wakanda Forever lo renderà il film più lungo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L'informazione proviene dal sito web dei cinema Cineplex che indica una durata di due ore e 41 per il film diretto da Ryan Coogler.

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

Questa durata rende Black Panther: Wakanda Forever il film più lungo del Marvel Cinematic Universe al di fuori della saga degli Avengers. Al momento questo primato appartiene a Eternals di Chloe Zhao, che ha una durata di due ore e 36 minuti, cinque minuti più breve - pare - del sequel di Black Panther.

La lunga durata può ben essere giustificata dalla necessità di spiegare cosa accade nel film dopo la scomparsa del protagonista Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige spiega perché non c'è stato un recast per il ruolo di T'Challa

"Purtroppo, questa domanda è diventata sempre più rilevante. Sia per l'umanità nel suo insieme, ma anche per le persone nella nostra produzione che hanno fatto ritorno", ha detto Coogler nell'ultimo numero di Empire Magazine.

"La maturità riguarda il trovarsi di fronte a domande impossibili, fare una scelta e andare avanti. Questo gruppo unico è più simile a una band che a un gruppo di attori, e Chad era il nostro cantante. Quindi mi sono chiesto, 'Come faccio a concepire una canzone che possano ancora cantare? ', alla luce di ciò con cui avevamo a che fare".

Black Panther: Wakanda Forever, Martin Freeman: "Senza Chadwick Boseman è stato strano e triste"

In Black Panther: Wakanda Forever, la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e la Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba) combattono per proteggere la loro nazione dall'intervento di potenze mondiali sulla scia della morte di re T'Challa. Mentre gli abitanti di Wakanda provano ad affrontare il futuro orfani del loro sovrano, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) ed Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda.

L'uscita italiana di Black Panther: Wakanda Forever è prevista per il 9 novembre.