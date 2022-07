Black Panther: Wakanda Forever, Daniel Kaluuya non fa parte del cast del sequel

Daniel Kaluuya ha dichiarato che non ha potuto recitare in Black Panther: Wakanda Forever, l'atteso sequel della Marvel.

Black Panther: Wakanda Forever non avrà tra i suoi interpreti Daniel Kaluuya, l'attore aveva avuto nel film originale il ruolo di W'Kabi.

L'attore ha parlato della sua assenza durante un'intervista in cui ha spiegato che le riprese di No, diretto da Jordan Peele, gli ha impedito di tornare nel set del MCU.

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono concluse nel mese di marzo, mentre l'uscita del film nelle sale era prevista per l'11 novembre.

Daniel Kaluuya aveva ottenuto il ruolo di W'Kabi, il miglior amico e braccio destro di T'Challa, il personaggio interpretato da Chadwick Boseman, oltre a essere a capo della sicurezza.

Nel sequel della Mavel, diretto ancora una volta da Ryan Coogler, hanno recitato Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Tra i nuovi arrivi nel MCU ci saranno invece Dominique Thorne nella parte di Ironheart, e Michaela Coel e Tenoch Huerta con ruoli di cui non sono stati diffusi i dettagli.

No - Nope, diretto da Jordan Peele arriverà nei cinema americani il 22 luglio 2022.

Nel cast di Nope ci saranno Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Tra gli interpreti c'è spazio anche per Barbie Ferreira, Brandon Perea e Michael Wincott.

I protagonisti della storia saranno James e Jill Underwood, coppia interpretata da Kaluuya e Palmer, proprietari dell'unico ranch in cui si allevano cavalli gestito da persone di colore in una piccola cittadina della California. I coniugi e altri abitanti si ritrovano al centro di un evento misterioso e anormale che minaccia di stravolgere la loro vita.