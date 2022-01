Black Panther: Wakanda Forever, compenso più alto per Winston Duke nel sequel: più spazio per M'Baku?

Per il sequel di Black Panther, Winston Duke a.k.a. M'Baku pare abbia ricevuto un considerevole aumento: cosa vorrà dire questo per il suo personaggio?

Quest'anno nelle sale arriverà Black Panther: Wakanda Forever, l'atteso secondo capitolo della saga Marvel diretta da Ryan Coogler. Ma per il sequel sembra che Winston Duke abbia ricevuto un grosso aumento... Sarà forse proporzionato all'importanza che il suo personaggio avrà nel film?

È The Hollywood Reporter a segnalare questo piccolo dettaglio.

In uno dei loro ultimi update sulla pellicola, il sito ha riferito che, oltre al ritorno di Letitia Wright sul set dopo un infortunio (e possibilmente questioni relative alle sue posizioni contro i vaccini per il COVID), gli occhi di tutti erano puntati anche su M'Baku, il personaggio interpretato da Winston Duke.

Questo perché l'attore avrebbe negoziato un considerevole aumento con la produzione, e pare che ciò sia in virtù del fatto che il suo personaggio avrà molto più spazio nel sequel.

"Delle fonti dicono che Winston Duke, interprete di M'Baku, abbia negoziato un forte aumento del compenso per il suo ritorno in Black Panther, e il suo è descritto come un ruolo molto più esteso nella mitologia dell'universo di Black Panther. Ma in che modo questo sarà esteso, al momento non è dato saperlo".

Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman e le dichiarazioni dei Marvel Studios in cui dicevano che non vi sarebbe stato un recast per T'Challa, sono stati in molti a chiedere a gran voce che il mantello di Black Panther passasse a uno tra M'Baku e Shuri. Sarà forse questo il caso nel nuovo film?

Black Panther: Wakanda Forever arriverà a novembre al cinema.