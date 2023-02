Black Panther: Wakanda forever, una star del film vorrebbe Kate Winslet nell'MCU

Una new entry di Black Panther: Wakanda Forever ha parlato della sua esperienza all'interno del sequel e di come vorrebbe un debutto di Kate Winslet nel Marvel Cinematic Universe.

Oltre al debutto di Namor, interpretato dall'attore messicano Tenoch Huerta, i fan della Marvel hanno potuto assistere anche alla prima apparizione di Namora in Black Panther: Wakanda Forever.

Il personaggio femminile è stato interpretato da Mabel Cadena che ha parlato della sua esperienza ai microfoni di ComicBook.com, svelando anche il nome dell'attrice che vorrebbe vedere nell'MCU: "Sono molto orgogliosa di aver interpretato questa donna nel corpo di una supereroina, mi piacerebbe tornare in futuro. Vorrei esplorare più cose di questo mondo e magari lottare anche con Danai. Mi piacerebbe affrontare Natalie Portman oppure Kate Winslet, vorrei un suo debutto nell'MCU. Magari potremmo infrangere assieme il record di respirazione subacquea".

L'attrice ha ovviamente fatto riferimento al video, diventato virale, in cui viene detto a Kate Winslet di come abbia trattenuto il respiro sott'acqua per oltre sette minuti durante le riprese di Avatar 2.

Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale lo scorso novembre e ha incassato al box-office oltre 840 milioni di dollari. Il film ha segnato anche un record storico: Angela Bassett, interprete della regina Ramonda, è stata la prima attrice in assoluto a vincere un Golden Globe per una produzione Marvel. La sua performance le è valsa anche una nomination agli Oscar 2023 come miglior attrice non protagonista.