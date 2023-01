Golden Globe 2023: Angela Bassett di Black Panther: Wakanda Forever è la prima attrice dell'MCU a vincere

Angela Bassett è la prima attrice di Marvel ad aver vinto un Golden Globe come migliore attrice non protagonista per il ruolo della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever.

La star di Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett, diventa la prima attrice del Marvel Cinematic Universe a vincere un Golden Globe. Come sottolinea Vanity Fair, Angela Bassett ha ricevuto il Golden Globe per la migliore interpretazione come attrice non protagonista in un film per il ruolo della regina Ramonda in Wakanda Forever, diventando la prima attrice a vincere per un film dei Marvel Studios.

Le nomination per i Golden Globe 2023 sono state annunciate a dicembre dalla Hollywood Foreign Press Association. Angela Bassett ha ricevuto la nomination come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel sequel di Black Panther, accanto a Kerry Condon (Gli spiriti dell'isola), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Dolly de Leon (Triangle of Sadness) e Carey Mulligan (She Said). Bassett ha vinto il suo primo Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musical nel 1993 per la sua interpretazione in What's Love Got to Do with It.

Qui trovate la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2023. "Devo trovare le mie parole. Sono così nervosa. Il mio cuore sta battendo", ha esordito Bassett, salendo sul palco per ritirare il premio. "Il defunto Tony Morrison ha detto che la vita è già un miracolo del caso che aspetta solo che tu metta in ordine il suo destino. Ma affinché quel destino si manifesti, penso che ci voglia il coraggio di avere fede. Richiede pazienza, come abbiamo appena sentito. E richiede la consapevolezza di te stesso. Non è facile perché il passato è tortuoso e ha molte deviazioni inaspettate, ma, per grazia di Dio, sono qui".

L'attrice si è presa lo spazio per ringraziare suo marito, il collega attore Courtney B. Vance, la sua famiglia e i suoi collaboratori Marvel, il regista di Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler, Victoria Alonso, Nate Moore, Kevin Feige e Louis D'Esposito. Bassett ha anche ricordato la star di Black Panther Chadwick Boseman, morta di cancro al colon nel 2020, dicendo:

"Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme con amore. Abbiamo pianto, abbiamo amato, cii siamo guariti. Eravamo circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chdwick Boseman. Siamo felici di sapere che questa storica serie di Black Panther, è parte della sua eredità, che ha contribuito a guidarci. Abbiamo mostrato al mondo che aspetto hanno l'unità, la leadership e l'amore dei neri, dietro e davanti alla telecamera. Ai fan della Marvel, grazie per aver abbracciato questi personaggi e averci mostrato così tanto amore".